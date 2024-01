Galerista assassinado levou 18 facadas no rosto e tórax

São Paulo, SP (Folhapress)

O galerista Brent Sikkema foi morto com facadas no rosto e tórax. O suspeito do crime foi preso nesta quinta-feira (18). Brent levou 18 facadas no rosto e tórax. A informação foi confirmada pela Polícia Civil em coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira (18).

O cubano Alejandro Triana Trevez levou entre 30 e 40 mil dólares, e cerca de R$ 30 mil. O suspeito também roubou joias e outros objetos da casa do galerista.

Brent tinha comprado um imóvel novo no Leblon, e usaria o dinheiro em espécie para mobiliar a nova casa. Segundo a polícia, por isso ele tinha alta quantia em casa. Suspeito conhecia vítima. O cubano havia encontrado Brent em meados de 2023, de acordo com a polícia.

Crime premeditado.”Foi uma ação premeditada e cruel. Ele esperou o melhor momento para entrar na casa da vítima. Não arrombou a porta. Ficou 15 minutos lá”, afirmou o delegado Felipe Curi.

Polícia vai investigar possível relação com o ex-marido de Brent. O jornal Folha de S. Paulo mostrou que o galerista brigava com o ex-companheiro, o também cubano Daniel, por divórcio milionário e pelo filho.

“Obtivemos a informação de que o preso também conhecia o ex-marido da vítima. Essas informações estão surgindo agora. (…) Não se descarta a hipótese de ter acontecido um homicídio”, explicou o delegado.

Cubano foi preso em MG e planeja fuga por MT

O cubano foi encontrado em um posto de combustíveis na BR-050, entre Uberaba e Uberlândia (MG), nesta quinta-feira (18). A reportagem busca a defesa do suspeito para comentar a prisão. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.

Três mil dólares e o veículo utilizado por ele durante a fuga foram levados a uma delegacia de Uberaba, onde o suspeito foi ouvido. A informação é da Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais.

Juntamente com esse detido foram apreendidos 3 mil dólares e em conversas com os policiais esse homem informou que tentaria fugir do Brasil através do Mato Grosso, fazendo essa fuga por meio rodoviário. Aristides Amaral Junior, porta-voz da PRF em Minas Gerais

Preso após quatro dias

Alejandro é suspeito de matar Brent Sikkema, galerista assassinado em um sobrado no Rio de Janeiro, no domingo (14). O americano foi encontrado com ferimentos de arma branca.

O suspeito do crime foi gravado por câmeras de segurança deixando o local e tirando luvas, que teriam sido utilizadas no assassinato. A suspeita da polícia é de que ele tenha contado com ajuda de comparsas, pois passou mais de 12 horas de campana na frente da casa do suspeito até agir e saiu com reais e dólares da casa de Brent.

O cubano morava em São Paulo há um ano e meio, desde que chegou no Brasil, e foi para o Rio de Janeiro somente para cometer o crime. Depois, ele voltou para SP, se desfez do carro usado no Rio, e comprou um veículo novo para fugir, informou o delegado responsável Alexandre Herdy. Alejandro não teria parentes no país.