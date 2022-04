Funcionário mais antigo do mundo completa 100 anos em SC: ‘A vida é uma passagem na Terra, aproveite’

Walter Orthmann, funcionário mais antigo do mundo, segundo o livro de recordes Guinness Book, completa 100 anos de vida

Walter Orthmann, funcionário mais antigo do mundo, segundo o livro de recordes Guinness Book, completa 100 anos de vida, nesta terça-feira, 19. Ele trabalha há 84 anos como vendedor em uma empresa de tecidos de Brusque, no Vale do Itajaí.

Aos 15 anos, Walter foi contrato e passou por diversas mudanças tecnológicas. Ele comenta a primeira calculadora que usou, Roland Renaux, diretor da empresa na época, foi para a Alemanha e trouxe uma máquina de calcular. No início, Walter recebeu a tecnologia com desconfiança: fazia as contas de cabeça e depois checava se o valor batia. Na época não se usava telefone, e os textos eram feitos em máquinas de escrever.

Na época que foi contrado não existia energia elétrica, as entradas não tinham calçamento, que complicava o acesso em dias de chuva, devido à lama. Não tinha água encanada, e cada casa tinha um poço. Para ir à escola era uma caminhada de 5 quilômetros.

Atualmente, ele dirige até a empresa, onde trabalha de segunda a sexta, com um smartphone e um tablet na mesa do escritório. “Hoje é muito fácil, resolve tudo com um celular na mão”, declarou.

Conselhos

Walter ter algumas recomendações para se viver bem e por bastante tempo. Ele disse que cuida da saúde, fazendo um check-up a cada quatro meses. E recomenda que as pessoas cuidem da alimentação, do sono e do estresse.

Em um momento em que se fala tanto sobre temas como ansiedade, Orthmann reforça que ninguém deveria se preocupar com o amanhã, e sim viver o hoje.

“Não fique nervoso, faça tudo rindo. Faça só o que gosta de fazer. Eu gosto de trabalhar aqui na empresa, gostava de viajar (a trabalho), e assim você nem sente o tempo passar. Não tenha inimigos. Peça desculpas. Viva tranquilo. A vida é só uma passagem aqui na Terra, aproveite, faça o que você quiser”, disse Walter.

Pelas manhãs, ele realiza exercícios físicos e de respiração. Ele usa um pano para puxar a perna 100 vezes, ainda na cama. Ele também recomendou ingerir menos sal e açúcar.