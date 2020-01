Fotógrafo registra “Chifres do Diabo” no Catar

PUBLICIDADE 

No horizonte do Golfo Pérsico, mais precisamente no Catar, uma imagem apelidada de “Chifre do Diabo” viralizou entre as redes sociais. A sequência de fotos capturadas pelo fotógrafo Elias Chasiotis mostra a Lua crescente totalmente vermelha, submergindo no fundo do mar.

Chasiotis é natural da Grécia e estava de férias na região quando fez as fotos. “Eu esperava que efeitos ópticos como a miragem inferior fossem visíveis e tive a sorte de capturá-los”, disse Elias ao site “BoredPanda”.

O fenômeno sobre o oceano é conhecido como Fata Morgana. E acontece quando os raios de luz se curvam ao passar por camadas de ar de diferentes temperaturas. Confira a sequência de fotos: