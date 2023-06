Forças Armadas apreende R$ 31 milhões em ouro e equipamentos de garimpeiros ilegais na Terra Indígena Yanomami, em Roraima

Desde o início deste ano, as Forças Armadas têm atuado de forma direta no combate ao garimpo ilegal na região, intensificando suas ações após a crise humanitária que afetou a população

Em uma operação conjunta das Forças Armadas, Polícia Federal e Ibama, foram apreendidos até o momento cerca de R$ 30,9 milhões em ouro e equipamentos pertencentes a garimpeiros ilegais na Terra Indígena Yanomami, localizada em Roraima.

Somente em relação ao ouro, as operações resultaram na apreensão de 1.742 gramas. Além disso, foram confiscados diversos equipamentos utilizados pelos garimpeiros, incluindo 42.029 kg de cassiterita, 8.800 litros de combustível e 1.500 metros de mangote para drenagem do garimpo.

O general Costa Neves, comandante das operações na área Yanomami, destacou que, anteriormente, o Exército atuava na região apenas no transporte de órgãos policiais e no apoio à área de inteligência. No entanto, após um decreto presidencial, as Forças Armadas passaram a ter uma presença mais efetiva no combate aos garimpos ilegais nos rios.

Para reforçar as ações, o Exército deslocou 1.200 militares, 17 aeronaves, um navio-patrulha fluvial e lanchas blindadas para a região. Até o momento, mais de 300 acampamentos de garimpo ilegal foram destruídos pelas forças militares e policiais. Não há um prazo estabelecido para o término das operações.

Em junho, o ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), enfatizou a necessidade de reforçar o efetivo, destacando a suposta “conivência” da gestão anterior com o crime do garimpo ilegal.

As ações conjuntas têm como objetivo não apenas combater o garimpo ilegal, mas também proteger a população Yanomami e preservar a Terra Indígena, garantindo a preservação de sua rica biodiversidade e o respeito aos direitos dos povos indígenas.