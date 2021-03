Fisiculturista contrai covid-19 e perde 30Kg

No 13º dia de infecção da doença ele estava com 87% de saturação de oxigênio no sangue, o que para os médicos é preocupante

O fisiculturista Kaique Barbani, de 28 anos, foi diagnosticado com Covid-19 em julho de 2020. O início do vírus em seu organismo foi tranquilo, enjoo, sintomas leves e muita dor de cabeça. Entretanto, no 13º dia de infecção da doença ele estava com 87% de saturação de oxigênio no sangue, o que para os médicos é preocupante.

O atleta foi internado e seu quadro piorou. Kaique precisou de 6 dias entubado e oito dias na UTI. Perto de receber alta, mais um problema, os médicos localizaram um trombo no coração que se deslocou para o pulmão.

Kaique voltou para a mesma situação, na UTI e entubado. A quadro dele piorou novamente, o que fizeram os médicos o colocarem em um aparelho que simula o funcionamento do coração e pulmão. Ali ele passou 23 dias.

“Me colocaram na ECMO, que é quase uma sentença de morte, e venci. Fui o segundo paciente da história do Hospital Marcelino Champagnat que conseguiu sobreviver após essa máquina. Aí foi começando o milagre“, contou o rapaz, que mora em Curitiba, em entrevista ao G1.

Após 1 mês inconsciente, Kaique acordou e precisou de 5 dias para entender o que acontecia em sua volta. Principalmente o porque do seu corpo está magro. “Mudou tudo, sou outra pessoa, me arrependi de trabalhar muito nos últimos anos, deixei de estar com meu avô que era meu melhor amigo por causa do cansaço. Me arrependi de às vezes, por causa do meu esporte, deixar de beber com meus amigos, de comer o que tinha vontade. Não vale a pena. Ficou muito nítida essa percepção de como a nossa vida é frágil e como pode acabar de uma hora para outra”, conta

