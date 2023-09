Filhote de pit bull é salvo nos EUA após ter overdose de droga 50 vezes mais forte que heroína

O pit bull, de apenas oito semanas, recebeu dos policiais, segundo a imprensa norte-americana, uma dose de Narcan

Um filhote de pit bull precisou ser resgatado pela polícia da Califórnia, nos Estados Unidos, após o animal apresentar sinais de uma possível overdose de fentanil. As autoridades acreditam que a cadela tenha entrado no estoque de entorpecentes de seus tutores, um homem e uma mulher. O casal foi preso por maus tratos na última quarta-feira, 6.

O pit bull, de apenas oito semanas, recebeu dos policiais, segundo a imprensa norte-americana, uma dose de Narcan, um tratamento de emergência utilizado em casos de superdoses ou intoxicação, e ela imediatamente começou a se recuperar. Um oficial transportou rapidamente o cão para um veterinário de emergência para tratamento. O Departamento de Polícia da cidade de Irvine informou que a Unidade de Serviços de Animais tomará posse do animal.

Caleb Aaron Gibson, 29, de San Juan Capistrano, e Katherine Marylou Menke, 27, de Santa Ana, foram presos. Os donos do cachorro podem enfrentar acusações que incluem porte de drogas e crueldade contra animais, de acordo com o Departamento de Polícia de Irvine.

O incidente começou com um encontro “consensual” entre o casal e a polícia na quarta-feira, do lado de fora de uma loja Walmart, disse o porta-voz do departamento, Kyle Oldoerp. Depois que os policiais descobriram fentanil em seu carro, os dois foram presos, disse ele.

“Então a mulher disse: ‘Ah, acho que meu cachorro está tendo uma overdose’”, disse Oldoerp ao programa Los Angeles Times no sábado, 9. “Ela conhecia os sintomas porque era a segunda vez que o cachorro teve uma overdose.”

O porta-voz da polícia disse que não ficou imediatamente claro como o cão teria sido exposto à droga, que é até 50 vezes mais poderosa que a heroína. Uma dose tão pequena quanto 2 miligramas pode ser fatal para um ser humano, embora os cães sejam menos sensíveis à droga, de acordo com o Times. “Se eles estão usando drogas em seus carros, só podemos especular”, disse Oldoerp.

Estadão Conteúdo