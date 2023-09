Explorando os sabores e benefícios da cachaça

Por Cléia Graziele Cardoso *

O Dia da Cachaça, comemorado anualmente em 13 de setembro, é uma oportunidade para mergulhar nas riquezas e tradições dessa bebida tipicamente brasileira. Na celebração da data, é apropriado destacar a importância da produção de cachaça para o Centro-Oeste brasileiro, região que tem desempenhado um papel relevante na história e na qualidade desse destilado tão apreciado.

O Centro-Oeste do Brasil se destaca como uma das principais regiões produtoras de cachaça, contribuindo significativamente para a diversidade e qualidade da bebida. Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal abrigam diversas destilarias que conquistaram reconhecimento nacional e internacional pela excelência de seus produtos.

Segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Goiás é o oitavo Estado com mais registros de estabelecimentos produtores de cachaça no país, apontando que, de 936 estabelecimentos, 39 são do Centro-Oeste e 31 estão nas terras goianas.

A região Centro-Oeste oferece um território único que influencia diretamente no perfil aromático e gustativo da cachaça produzida. Com solos férteis, clima propício, abundância de cana-de-açúcar e outros ingredientes locais, as cachaças desta região apresentam uma variedade de sabores que refletem as características naturais do ambiente.

A produção é, em grande parte, fortemente enraizada em tradições locais e conhecimentos transmitidos ao longo das gerações. As destilarias da região frequentemente mantêm métodos artesanais e técnicas ancestrais, resultando em cachaças únicas que carregam consigo um pedaço da história e cultura do local.

Essa produção desempenha um papel importante no desenvolvimento econômico da região. Além de gerar empregos e movimentar a economia local, as destilarias muitas vezes se tornam pontos turísticos, atraindo visitantes interessados em aprender sobre o processo de fabricação, conhecer as instalações e degustar as cachaças diretamente da fonte. Neste ponto, a bebida apresenta valor calórico de, aproximadamente, 115 kcal a cada 50 ml, o que, ao se comparar com a cerveja, que possui em média 151 kcal a cada 350mL, é considerado bastante elevado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A cachaça possui teor alcoólico que varia de 38 a 48% e, do ponto de vista nutricional, a ingestão pontual elevada de álcool pode provocar desidratação e hipoglicemia. Já o uso prolongado, em altas quantidades, pode levar ao surgimento de doenças graves, principalmente no fígado e no pâncreas. Portanto, ao desfrutar dessa saborosa e agradável bebida, é importante se preocupar com a hidratação, buscando aumentar a ingestão de água e sempre manter o consumo de alimentos saudáveis, além de ter em mente que a moderação é sempre a melhor escolha.

A cachaça também tem se destaca como ingrediente importante na gastronomia No Centro-Oeste, não é apenas uma bebida, mas também um componente essencial da culinária regional. Ela é frequentemente utilizada como ingrediente em pratos típicos e no preparo de molhos e marinadas, realçando os sabores tradicionais e oferecendo um toque de brasilidade a diversas iguarias locais.

Cléia Graziele Cardoso é professora de nutrição da Estácio e mestre em nutrição e saúde.