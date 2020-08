Filho “salva” mãe de sexo na quarentena

PUBLICIDADE

Com a rotina agitada, principalmente em meio a pandemia, a australiana Constance Hall e seu companheiro Denim Cooke têm dificuldades em manter a vida sexual. Em uma das tentativas de criar um clima romântico para consumar o ato, eles foram interrompidos pelo filho caçula, Raja, de 2 anos.

O casal tem um total de sete filhos. Quatro deles são do casamento anterior de Constance, Billie-Violet, Arlo Love, além dos gêmeos Rumi e Snow. Já o filho caçula, Raja, é fruto do relacionamento atual com Denim, que é pai de dois filhos, Zeyke e Sunny, de seu último relacionamento.

Além de cuidar das crianças, a australiana também precisa administrar a casa, o que consome boa parte do tempo de Constance. Ao final do dia, muitas vezes ela acaba dormindo no sofá da sala.

O que dificulta ainda mais a vida sexual do casal é o fato do filho mais novo, Raja, estar dormindo com eles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No entanto, uma noite Constance e Denim aproveitaram o clima romântico e resolveram deixar Raja no sofá. Com isso, o casal tentou ter a relação sexual tão aguardada.

Após algum tempo, quando o casal estava prestes a iniciar o ato, Raja apareceu para tentar “salvar” a mãe.

“Para, papai! Machuca mamãe!”, exclamou o menino.

A interrupção marcou o fim de uma noite romântica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Todo feliz, Raja se colocou entre nós dois na cama, confirmando o seu título de empata-paixão”, escreveu Constance no Instagram.

“Desculpa, Denz, tentamos de novo em seis meses”, finalizou ela.

Com a repercussão da post, muitos internautas dero dicas de como proceder em situações assim, para sair da seca.

“Chamamos de sexo ninja. A gente mal se mexe e não faz nenhum barulho”, escreveu um seguidor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE