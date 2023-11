Filha expõe vídeo de marido com o próprio pai em motel em SP

Vídeos compartilhados pela mulher exibem seu sogro e genro em situações comprometedoras dentro de um motel na cidade

O “exposed” realizado por Camila Oliveira, residente em Araraquara (SP), acerca da relação entre seu pai, Edielson Oliveira, e seu marido, Juninho Virgilio, tornou-se viral nas redes sociais, ganhando destaque como um dos assuntos mais comentados no X (antigo Twitter) nesta quarta-feira (22).

As imagens, onde ambos aparecem nus no motel, se espalharam rapidamente entre os moradores da cidade, que conta com uma população de 238 mil habitantes, alcançando uma repercussão nacional.

Em uma das gravações, Juninho Virgilio é flagrado completamente nu no motel, tentando cobrir suas partes íntimas com as mãos e demonstrando insatisfação ao perceber que está sendo filmado. Em outro trecho do vídeo, Edielson vira a câmera para si e faz um gesto com as mãos.

Diante da repercussão do caso, o pai da jovem, com 45 anos, teria se dirigido até a residência dela e incendiado o carro do namorado. Enquanto o veículo era consumido pelas chamas, o homem teria proferido gritos e falado sobre o suposto envolvimento com o ex-genro.