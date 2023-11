Mulher viraliza após expor caso amoroso entre seu marido e seu própio pai

Os posts da filha no Facebook foram compartilhados em uma thread na plataforma X (antigo Twitter) nesta quarta-feira (22)

Uma moradora de Araraquara, interior de São Paulo, tornou-se viral nas redes sociais ao expor um caso amoroso entre seu marido e seu próprio pai. Após a descoberta da traição, ela decidiu revelar toda a história, incluindo um vídeo em que quebra os vidros do carro do marido.

Posteriormente, o pai envolvido ateou fogo ao veículo (foto em destaque). No meio do tumulto, o sogro, visivelmente descontrolado, acabou sendo agredido pela população.

Segundo relatos da mulher em posts no Facebook, a revelação da traição ocorreu no domingo (19) quando ela examinou o celular do pai e encontrou mensagens íntimas entre ele e seu marido. Ela não apenas compartilhou essa descoberta, mas também postou vídeos dos dois juntos em um motel da cidade.

Testemunhas afirmam que após a mulher traída danificar os vidros do carro do marido, seu pai compareceu ao local e iniciou o incêndio do veículo. Em um dos vídeos circulando nas redes sociais, ele é visto gritando e arremessando garrafas nas casas vizinhas, resultando em uma mulher sendo atingida por estilhaços de vidro. Pouco depois, o homem foi contido e sofreu agressões por parte dos populares.

No Facebook, o genro se defendeu, alegando ser alvo de ameaças, extorsão e chantagem por parte do sogro. “Quis acabar com a minha vida”, escreveu.