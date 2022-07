Feto é encontrado em lixo de condomínio na Zona Sul de Natal e casal é preso

Após investigação, a PC identificou os possíveis autores e prendeu um casal em flagrante delito suspeito da prática do crime de aborto

Nesta terça-feira, 19, um feto foi encontrado por uma catadora de materiais recicláveis no lixo de um condomínio em Ponta Negra, na Zona Sul de Natal. Após investigação preliminar, a Polícia Civil identificou os possíveis autores do crime e prendeu um casal em flagrante delito suspeito da prática do crime de aborto.

A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) informou que a investigação preliminar apontou que o crime foi praticado por meio de remédio abortivo.

Segundo a Polícia Civil, o casal, um homem de 27 anos e uma mulher de 25, estava em um quarto alugado no condomínio, na Rua das Algas, e teve como motivação para o aborto esconder a gravidez indesejada.

Após o uso da medicação e a grávida expelir o feto, o suspeito foi o responsável por colocá-lo no lixo do condomínio.

Uma terceira suspeita que estava com o casal foi conduzida até a delegacia e liberada após prestar depoimento.

O caso continuará sob investigação da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa.