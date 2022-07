‘Hasta la vista, baby’, diz Boris Johnson em despedida do parlamento

O premiê anunciou sua renúncia em 7 de julho, após múltiplos escândalos balançarem o governo, como a revelação de festas durante o lockdown

Boris Johnson fez nesta quarta-feira (20) sua última sessão de perguntas e respostas no parlamento do Reino Unido como primeiro-ministro, e se despediu do local de forma inusitada.

“Hasta la vista, baby”, declarou ele ao sair, entre aplausos dos conservadores e vaias da oposição. A frase ficou mundialmente famosa ao ser dita por Arnold Schwarzenegger no filme “O Exterminador do Futuro 2”.

O premiê anunciou sua renúncia em 7 de julho, após múltiplos escândalos balançarem o governo, como a revelação de festas durante o lockdown para Covid-19 e casos de assédio sexual dentro do seu partido.

O sucessor de Johnson será anunciado em 5 de setembro, após um recesso parlamentar que começa na sexta-feira (22).

Ele também deixou recados para quem assumir a cadeira. “Foque no caminho à frente, mas não se esqueça de checar os retrovisores e, sobretudo, lembre-se que não é o Twitter que é importante, mas as pessoas que nos trouxeram até aqui”, declarou.

“Fique perto dos americanos, apoie os ucranianos, lute pela liberdade e pela democracia em todos os lugares; reduza impostos e desregulamente onde puder para tornar este país o melhor lugar para morar e investir”.

Os deputados conservadores votam pela quinta e última vez nesta quarta-feira para designar os dois candidatos finalistas para sua sucessão. Em seguida, os quase 200 mil membros do Partido Conservador britânico votarão entre eles.

Restam três candidatos na disputa: o ex-ministro das Finanças Rishi Sunak; a ministra das Relações Exteriores, Liz Truss; e a secretária de Comércio Exterior, Penny Mordaunt.