Ferimento por arma de fogo resulta em óbito em São Sebastião — DF

Na madrugada desta terça-feira, 19, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência, empenhando 02 viaturas e 08 militares, referente a uma ferimento por arma de fogo, na Rua 32 do bairro Vila Nova, próximo ao Colégio do Bosque em São Sebastião — DF.

Ao chegarem no local, as equipe encontraram uma pessoa do sexo masculino ao solo sem identificação.

Após avaliação, foi constatado que o mesmo estava com ausência dos sinais vitais, seu óbito foi declarado no local.

A cena foi preservada até a chegada da Perícia.