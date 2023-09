Feminicídio: Mulher é morta por companheiro em Cuiabá

O parceiro da vítima inseriu o código de acesso para abrir o portão da quitinete e entrou acompanhado dos suspeitos

Na noite da última terça-feira (29), em uma quitinete localizada no Bairro Lixeira, em Cuiabá, uma mulher de 35 anos, identificada como Poliane Jara Gomes, perdeu a vida. As autoridades policiais suspeitam que o companheiro da vítima tenha envolvimento no crime, juntamente com dois outros indivíduos que, até o momento, estão foragidos.

Conforme informações da Polícia Civil, as investigações revelaram que as câmeras de segurança no local capturaram imagens do companheiro da vítima deixando a quitinete e, algum tempo depois, retornando acompanhado de dois indivíduos.

Em um momento subsequente, ele chamou por Poliane, que prontamente abriu a porta. No entanto, sem piedade, os dois homens abriram fogo contra ela, resultando na morte imediata da vítima, de acordo com informações fornecidas pela polícia.

Os suspeitos, cujas identidades ainda não foram confirmadas, conseguiram escapar da cena do crime. Enquanto isso, o companheiro de Poliane foi detido em flagrante pelas autoridades.