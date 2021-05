As investigações ainda apontam que, além de estuprar, o homem teria abusado do menino mais três vezes

Um homem de 65 anos foi preso suspeito de estuprar o filho de um casal de funcionários de sua fazenda. O delegado do caso Igor Dalmy, que ocorreu no município de Piranhas, no Oeste de Goiás, informou que a polícia soube do caso após a crianças de sete anos ser levada ao hospital com dores nas partes íntimas.

“O estupro aconteceu quando ele levou o menino para a cidade e, em uma rua deserta, cometeu o crime. Como “recompensa”, o autor lhe comprou um iogurte e um suco e o levou de volta para a casa dos pais, que moravam na sua propriedade”, disse o delegado. As investigações ainda apontam que, além de estuprar, o homem teria abusado do menino mais três vezes.

Ao ser preso na manhã desta quarta-feira (18), o homem negou as acusações, mas admitiu que mostrava vídeos pornográfico para a criança. “Ele se aproveitou dos momentos em que o pais estavam trabalhando no campo para aliciar o menino de forma clandestina para a sede da fazenda. Isso ocorreu ao menos três vezes e os pais da criança não tinham conhecimento até a elucidação do caso”, contou Dalmy.

Após interrogatório, o fazendeiro foi encaminhado para o presídio de Caiapônia. Além de responder por crimes de estupro de vulnerável e exibição de material pornográfico ao menino, ele também será indiciado por posse ilegal de arma e fogo e maus-tratos de animais.

“No momento que fomos cumprir o mandado de prisão, encontramos um revólver na casa dele e um cachorro morto dentro de um dos cômodos. Apuramos que esse animal foi levado pela família e ele o prendeu em um quarto e o deixou lá até ele morrer de fome”, conta o delegado.