Família é feita refém durante assalto no Distrito Federal

Na noite dessa terça-feira, 12, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), recuperou dois carros roubados e uma arma de fogo utilizadas em um assalto e situação de refém, em Sobradinho.

Uma equipe do Batalhão Rural, após denúncia, montou um ponto de bloqueio na rodovia com o objetivo de interceptar os criminosos. Quando os suspeitos perceberam as viaturas, os suspeitos fugiram e se iniciou uma perseguição.

Os assaltantes estavam em dois carros roubados, um deles pertencente à família, que foi feita de refém, de Sobradinho. O outro automóvel dava apoio à quadrilha. Durante a fuga, o grupo abandonou os veículos e seguiu correndo pela mata.

Eles ainda não foram localizados.