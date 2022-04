Acidente de ônibus de turistas deixa 10 mortos no sul do Egito

O acidente aconteceu quando o ônibus com os turistas bateu em um carro na estrada desértica de quase 300 quilômetros

Dez pessoas – cinco egípcios, quatro franceses e um belga – morreram nesta quarta-feira em um acidente de ônibus em Aswan, área turística do sul do Egito, informou o governador da região.

Além disso, 14 pessoas ficaram feridas – oito franceses e seis belgas – e se encontram em “condição estável” depois que foram hospitalizadas por “fraturas, lesões e ferimentos leves”, afirma um comunicado divulgado pelo governo.

O acidente aconteceu quando o ônibus com os turistas bateu em um carro na estrada desértica de quase 300 quilômetros que leva aos templos de Abu Simbel.

Os acidentes em rodovias são frequentes no Egito, onde muitas estradas são mal conservadas e o código de trânsito não é respeitado.

Oficialmente, 7.000 pessoas morreram em acidentes de trânsito em 2020 no país de maior população do mundo árabe, com 103 milhões de habitantes.

Os templos de Abu Simbel, de mais de 3.000 anos, estão entre os principais locais turísticos do Egito.

