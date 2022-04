Paula Lima desfila com peitos de fora na Vai-Vai e brinca: “Sou ousada!”

A musa abre a ala do “serpentear dos artesãos”, simbolizando a cobiça da serpente

Paula Lima, a musa da Escola de Samba Vai-Vai, desfila este ano de forma ousada. A beldade, com mais de 190 mil seguidores no Instagram, fará sua aparição no Anhembi com uma fantasia que deixa os seios de fora.

“Eu sou ousada. Não combinaria comigo uma fantasia muito coberta”, conta a modelo rindo.

A beldade, com mais de 190 mil seguidores no Instagram, fará sua aparição no Anhembi com uma fantasia que deixa os seios de fora. (Foto: Nelson Miranda)

A tradicional Vai-Vai, maior campeã do carnaval de São Paulo, vem em 2022 com o samba-enredo “Sanfoka”, em homenagem ao pássaro sagrado africano que representa a sabedoria dos povos Axantes.

A musa abre a ala do “serpentear dos artesãos”, simbolizando a cobiça da serpente. “Será muito linda”, adianta.

A musa abre a ala do “serpentear dos artesãos”, simbolizando a cobiça da serpente. “Será muito linda”, adianta (Foto: Nelson Miranda)

Para ficar ainda mais bonita no sambódromo, Paula intensificou os exercícios físicos.

“Cortei doces, dei uma diminuída nos carboidratos e estou malhando pesado e fazendo exercícios aeróbicos”, diz.

O desfile da Vai-Vai está previsto para o dia 23 de abril, sábado, às 22h30, em São Paulo.