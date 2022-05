Falso médico que usava palito de pirulito no lugar de contraceptivos é preso

A polícia da Venezuela prendeu um falso ginecologista acusado de implantar palitos sob a pele alegando ser um método contraceptivo

No último dia 27, a polícia da Venezuela prendeu um falso ginecologista acusado de implantar palitos de pirulito sob a pele de pacientes alegando ser um método contraceptivo.

As investigações revelaram que José Daniel Lopez usou diploma e documentos falsos para conseguir empregos em consultórios médicos nas cidades de La Victoria e Maracay. Segundo a polícia, ao menos 25 mulheres teriam sido vítimas do falso ginecologista, com algumas até engravidando.

O caso veio à tona após as vítimas denunciarem o médico.

Conforme o procurador-geral venezuelano Tarek William Saab, o homem responderá pelos crimes de exercício ilegal de medicina, usurpação de funções médicas, uso de documentos falsos e aborto sofrido, entre outros.

Todas as mulheres foram operadas em La Pastillita ou Clinica La Trinidad foram orientadas a realizar novos exames médicos.