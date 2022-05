Guedes permite acordo para evitar descontos em salários de servidores em greve

A norma foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta, 05, em um momento que várias categorias do funcionalismo público fazem greves

O ministro da Economia, Paulo Guedes, delegou aos secretários especiais a competência para celebrar acordos que permitam a compensação, por servidores, de horas não trabalhadas “decorrentes da paralisação por exercício do direito de greve” e, assim, não haja desconto em suas remunerações.

A norma foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 05, em um momento que várias categorias do funcionalismo público fazem greves, paralisações ou operações-padrão em protesto por reajustes salariais. A mobilização é feita pelos servidores do Banco Central, Tesouro Nacional e Receita Federal, entre outros.

Em nota, o Ministério da Economia informa que a portaria atende a recomendações do Tribunal de Contas da União (TCU). “Essa ação visa ainda a evitar ocorrência de irregularidades na compensação de horas do período não trabalhado de alguns servidores, como constatados pelo TCU, entre os anos de 2017 e 2018, e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ)”, diz a pasta.

