Ex-namorado que quebrou nariz e mandíbula de modelo diz estar arrependido

O empresário Felipe José Pereira de Jesus, de 24 anos, se diz arrependido de ter quebrado o nariz e a mandíbula da ex-namorada durante uma briga no apartamento dela. Em entrevista ao Portal G1, o jovem entrou em discordância com o depoimento prestado pela vítima. O acusado contou ainda que “jamais quer encontrá-la novamente”.

O empresário afirmou que está “muito arrependido por ter pedido a cabeça”. No entanto, Felipe afirma que o casal já estava brigando desde o dia anterior às agressões, quando Gabriela havia saído com algumas amigas após uma discussão.

O empresário afirmou que chamou a ex de “corajosa” por ela ter arriscado sair sozinha. No entanto, a mensagem não foi uma ameaça, segundo o jovem.

No dia seguinte, ele afirma que invadiu o apartamento da modelo e a encontrou na cama com outro rapaz. Ele acordou ambos e, durante a discussão, mostrou ao rapaz as redes sociais dela com fotos dos dois, para provar que o casal ainda estava junto. No entanto, a modelo teria dito que os dois não tinham nada.

Na sequência, o empresário desferiu um soco na vítima, conforme o relato dele ao Portal G1.

“Na hora em que ela fala para ele que não me conhece, eu acabei dando o primeiro soco nela. Aí, eu saio do quarto e vou para a sala de novo, que é onde eu estou arrumando minhas coisas […]. Quando eu volto, não estava acreditando ainda, e dei outro soco nela. Aí, o ventilador estava na frente da porta. Tirei da tomada e joguei em cima dela, xingando ela”, relatou Felipe.

O rapaz contou ainda que não socorreu a vítima porque estava sem condições de reagir.

“Eu estava esgotado, tremendo de desespero, de raiva, de arrependimento, sei lá. Ela correu para o vizinho, que fechou a porta. Não tinha mais o que fazer”.

Por fim, o empresário afirmou que irá evitar qualquer contato com a modelo e a família dela, independente de haver ou não medida protetiva contra ele.

Versão da modelo

A modelo Gabriela Casellato Brito, de 24 anos, denunciou o ex-namorado por agressão. Em depoimento, ela disse que o suspeito teria quebrado a mandíbula e o nariz dela um dia após o término do relacionamento. Devido a isso, a Justiça concedeu uma medida protetiva contra o ex-namorado.

A vítima manteve um relacionamento com Felipe durante um ano. Gabriela relatou que o ex-namorado a tratava bem no início do relacionamento. No entanto, nos últimos meses ele demonstrou comportamento abusivo e a agredia verbalmente com frequência.

Um dia antes da agressão, ela relata que terminou o relacionamento com Felipe e ele enviou uma mensagem em tom ameaçador, que dizia: “Você foi bem corajosa esta noite”.

Ainda segundo a vítima, na manhã do dia 17 de janeiro, ela acordou com diversos ferimentos no rosto e ensanguentada. Gabriela também avistou o ventilador quebrado no chão, o que a fez pensar que poderia ter sido agredida com o objeto.

Ao levantar, ela se deparou com o ex-namorado dentro do apartamento, em São Paulo. Gabriela conta que caminhava com dificuldade e que o suspeito ainda ofereceu gelo para que ela tratasse dos machucados.

Em seguida, ela notou que a porta do apartamento havia sido arrobada. Ao perceber que havia sido agredida, ela saiu do imóvel e pediu socorro para uma vizinha.

Nesse período, o ex-namorado fugiu do local. A vítima foi encaminhada ao hospital, onde ficou constatado que ela havia quebrado a mandíbula e o nariz. De acordo com ela, o ex-namorado ainda roubou as chaves do apartamento dela.

Gabriela registrou um boletim de ocorrência contra o agressor no 53º DP do Parque do Carmo. Com isso, o ex-namorado fica obrigado a manter o limite mínimo de 100 metros de distância dela.

Gabriela está fazendo uma campanha de arrecadação online para juntar dinheiro e realizar uma cirurgia.