Ex-modelo é encontrada morta com 18 tiros e marcas de abuso

A ex-modelo Rebecca Landrith foi encontrada morta na beira de uma estrada, com 18 marcas de tiros e marcas de abusos. De acordo com a revista People, a vítima foi encontrada com um bilhete no bolso com o nome de um suspeito do homicídio.

Rebecca tinha 47 anos e foi encontrada na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ela apresentava marcas de ferimentos à bala na cabeça, pescoço, garganta, peito e mão.

No bilhete encontrado no bolso da vítima, estava o nome do caminhoneiro Tracy Rollins, de 28 anos. Os investigadores encontraram cartuchos de balas no caminhão, além de evidências de que ele tentou limpar o veículo com água sanitária e outras soluções.

A suspeita é que o homem tentou apagar vestígios de sangue. Rollins foi preso acusado de homicídio e abuso de cadáver.