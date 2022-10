Estudante de 13 anos é agredido por alunas em escola

Duas alunas que participaram da confusão foram punidas com dois dias de suspensão das aulas

Um estudante de 13 anos foi agredido por outros alunos dentro da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Heloisa Júdice de Mattos, no bairro Bela Vista, em Vitória, na última segunda-feira (3).

O pai do adolescente conversou com a reportagem da TV Gazeta e contou que o filho chegou em casa dizendo que tinha sido agredido na escola depois de um conversa sobre política na hora do recreio. Segundo ele, foram quatro meninas que partiram para a agressão.

“Ouviu meu filho chamando o colega de uma brincadeira de fascista e partiram pra cima do meu filho chamando ele de homofóbico. Uma segurou meu filho pela camisa e as outras bateram e deram chutes e socos no menino”, contou o pai.

A família não pretende registrar boletim de ocorrência, mas o pai do adolescente lamentou o que aconteceu.

“Eu acho que talvez muitos dos pais não ensinam os filhos o que significa um fascismo e um nazismo, então, eu creio que meu filho também não saiba porque a brincadeira foi tão inocente que aconteceu isso. Três coisas que não se discute: política, religião e futebol. A gente vê o que dá, é violência”, disse o pai.



De acordo com a Secretaria de Educação do município, o caso está sendo acompanhado e as famílias dos envolvidos serão ouvidas. Duas alunas que participaram da confusão foram punidas com dois dias de suspensão das aulas.