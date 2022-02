Estrela pornô Holly Parker morre aos 30 anos

O produtor Grooby Steven, dono do grupo de produções pornográficas Grooby Girls, também lamentou pelas redes sociais

Estrela do universo pornográfico e modelo do OnlyFans, Holly Parker, 30, morreu no último dia 1 de fevereiro. As causas da morte não foram reveladas. As informações são do site MetroUK.

A responsável por dar a notícia foi a amiga e também atriz pornô Brooke Zanell, no Twitter. “É com grande pesar e tristeza que informo ao mundo que perdemos Holly Parker. O meu braço direito, a manteiga do meu pão, a minha companheira de viagens, a minha irmãzinha deixou o mundo e não sei como lidar”, postou.

O produtor Grooby Steven, dono do grupo de produções pornográficas Grooby Girls, também lamentou pelas redes sociais: “Muito triste em saber da morte de Holly Parker. Ela sempre foi muito cheia de vida. Descanse em paz”, escreveu.

Ao todo, foram mais de 30 produções que ela fez para o universo pornô desde 2014 quando estreou nesse ramo. Atualmente, vinha se dedicando aos conteúdos pagos do OnlyFans.