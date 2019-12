Enquanto fugia da PM, telhado desaba e traficante acaba preso em quarto

PUBLICIDADE 

Em Belo Horizonte um homem de 18 anos tentou fugir da Polícia Militar pelo telhado de casas na região onde foi abordado, mas ao subir em uma casa a telha de amianto não suportou o seu peso, e desabou. Ele é suspeito de ser traficante de drogas.

O rapaz, que tinha uma bolsa com 62 pinos de cocaína, 48 pedras de crack e cinco buchas de maconha, acabou preso no quarto da moradora do imóvel, que não estava em casa no momento da prisão.

O suspeito sofreu uma série de escoriações, machucou-se no peito, no braço direito e no joelho e precisou ser atendido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) antes de ser levado para a prisão.