Enfermeiro é encontrado morto em unidade de saúde

Um enfermeiro de 27 anos foi encontrado morto dentro de uma unidade de saúde. Segundo a Polícia Civil, os colegas de trabalho do rapaz o encontraram no banheiro e tentaram realizar manobras de ressuscitação, mas não tiveram sucesso.

Os funcionários da unidade encontraram o corpo de Juliano Nascimento Lima no início da tarde de domingo (7), na Unidade de Saúde Leblon, em Anápolis-GO, a 55 km de Goiânia. De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo do jovem foi encontrado ao lado de uma ampola de medicamento que estava aberta.

A morte do rapaz é investigada e a principal suspeita é de que ele tenha falecido em decorrência do excesso de medicamentos. Um laudo deve determinar a causa da morte nos próximos dias.

Segundo a Polícia Civil, o enfermeiro tinha passagens por tentativa de furto de medicamentos controlados em um hospital da cidade.