Em Sorriso (MT), homem morre em troca de tiros com a polícia

Na manhã desta sexta-feira, 22, um homem morreu e outros dois foram presos em Sorriso, a 394 km de Cuiabá, depois de uma ação da Polícia Militar.

A ocorrência foi registrada em uma quitinete do Bairro Nova Amazônia, onde as viaturas chegaram após denúncia de que, no local, estava um grupo ligado ao tráfico de drogas.

Segundo o major, os homens reagiram à presença das viaturas com disparos e houve troca de tiros. Um deles foi atingido e morreu no local.

No local, foram encontradas duas armas, munições, balanças de precisão, entorpecentes e dinheiro.

A identidade dos homens não foi divulgada.