Milhares de pintinhos morrem por calor excessivo em Miami

Na terça-feira (19), milhares de pintinhos morreram em um armazém no aeroporto de Miami, nos Estados Unidos. Segundo as autoridades locais, o calor excessivo foi a causa da morte.

Um “funcionário encontrou o carregamento de pintinhos em um armazém da Alliance que havia chegado naquele dia em um voo da Delta Air Lines de Minneapolis-St. Paul” durante uma patrulha de rotina, explicou Greg Chin, porta-voz do Departamento de Aviação de Miami-Dade.

O avião da Delta que levava os filhotes pousou no Aeroporto Internacional de Miami às 14h16 (horário de Brasília) de terça-feira, de acordo com registros de voo.

Os filhotes foram carregados em carrinhos de bagagem de metal e ficaram sob o sol do sul da Flórida por algum tempo, de acordo com a WPLG, afiliada da CNN.

A temperatura no aeroporto era de 32°C no momento, que também foi a mais alta do dia, com uma sensação térmica de 36°C, de acordo com meteorologistas da CNN. As temperaturas do asfalto podem ser de 4°C a 15°C mais quentes que o ar.

O Departamento de Agricultura e Serviços ao Consumidor da Flórida foi notificado na terça-feira à tarde que “as aves morreram como resultado do calor excessivo enquanto aguardavam o transporte para as Bahamas”, informou a porta-voz Erin Moffet. “Os filhotes vivos restantes chegaram ao seu destino final”, complementou.