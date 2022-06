Em ação conjunta, PMDF e PMGO prendem homem com arsenal de armas em Sobradinho

Policias militares do Distrito Federal e do Estado de Goiás prenderam um homem por venda ilegal de armas e munições em Sobradinho

Na noite deste domingo, 19, em ação conjunta, policias militares do Distrito Federal e do Estado de Goiás prenderam um homem por venda ilegal de armas e munições em Sobradinho.

As equipes do Grupo Tático Operacional do 13º Batalhão (Gtop 33) realizava o trabalho ostensivo quando recebeu informações da equipe do Grupo Tático de Valparaíso-GO a respeito de uma venda de armas e munições em um imóvel em Sobradinho.

Chegando ao endereço, os policiais foram recebidos pelo proprietário da casa que autorizou a entrada das equipes.

No local, os policiais encontraram três armas calibre 22, uma espingarda calibre 12 de fabricação caseira, uma submetralhadora de fabricação caseira, 53 munições de diversos calibres, uma balestra (arma de arco e flecha acionada por gatilho), um arco e flecha profissional, balança para pesar insumos para a fabricação de munição e objetos utilizados na confecção de armas caseiras.

O proprietário do arsenal, após relatar que tudo seria vendido, foi preso e conduzido à 13ª DP.