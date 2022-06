José Mauro Coelho deixa a presidência da Petrobras

Ele estava no cargo desde abril, e foi o terceiro presidente da Petrobras só durante o governo de Jair Bolsonaro

Dias após anunciar reajuste nos preços da gasolina e do diesel, o presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, pediu demissão do comando da estatal. O substituto interino será definido pelo Conselho de Administração da empresa.

O anúncio foi feito pela companhia em comunicado protocolado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). “A nomeação de um presidente interino será examinada pelo Conselho de Administração da Petrobras a partir de agora”, disse a companhia em comunicado publicado na CMV.

No último domingo (19), Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, fez novas ameaças à Petrobras, e pediu respeito da estatal ao povo brasileiro. “Se a Petrobras decidir enfrentar o Brasil, ela que se prepare: o Brasil vai enfrentar a Petrobras”, publicou em suas redes sociais.

José Mauro Coelho é químico industrial, e foi secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia entre abril de 2020 e outubro de 2021. Ele estava à frente da Petrobras desde abril deste ano, quando assumiu o lugar do general Joaquim da Silva e Luna, demitido em março. Ele foi o 41º presidente da estatal, o 3º só no governo de Jair Bolsonaro.