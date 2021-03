Em 10 anos, 330 pessoas morreram fazendo selfies

Entre as causas das mortes, estão queda de penhascos, descargas elétricas e até afogamentos

Um site reuniu vários casos de pessoas que morreram tentando fazer selfies na última década. São ao menos 330 vítimas dessa compulsão em todo o mundo.

Entre as causas das mortes, estão queda de penhascos, descargas elétricas e até afogamentos. Tudo isso ocorreu enquanto as vítimas buscavam o ângulo adequado para fazer a foto perfeita.

Os acidentes mais comuns ocorreram em linhas ferroviárias, onde cerca de 62 pessoas morreram ou ficaram feridas. Além disso, 38 acidentes ocorreram em penhascos e 24 em rios. Os números foram divulgados no “inkifi.com” usando reportagens da mídia de todo o mundo.

Os países com maior número de casos de mortes por selfie foram a Índia, com 176 casos , os Estados Unidos, com 26, e a Rússia com 19.

Guilherme Chiapetti, de 22 anos, foi uma das vítimas. O brasileiro morreu após sofrer múltiplas fraturas e um traumatismo cranioencefálico. Ele caiu na Cachoeira da Onça-AM e acabou batendo a cabeça enquanto tirava uma selfie.

Foto: Reprodução

Na Índia, uma adolescente se afogou em um rio enquanto tirava uma foto. Na ocasião, ela foi empurrada na água por outros turista que também buscava o registro ideal.

Em 2016, Carmen Greenway, de 41 anos, veio a óbito após tirar uma selfie sorridente em sua bicicleta em Londres (Inglaterra) e cair. Ela tinha dois filhos.

Na Croácia, dois homens subiram em um contêiner em um trem onde queriam tirar uma selfie e um deles morreu em conseqüência de um choque elétrico de 25.000 volts.