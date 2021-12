Dupla rouba 175 kg de picanha de açougue, é perseguida e presa em SP

Segundo um funcionário, os homens entraram no açougue e ameaçaram um funcionário com uma arma

Artur Rodrigues

Criminosos roubaram nesta segunda-feira (27) uma carga de 175 quilos de picanha e outras carnes nobres avaliada em R$ 21 mil.

O crime aconteceu na avenida Brigadeiro Luís Antônio, na região central de São Paulo. Segundo um funcionário, os homens entraram no açougue e ameaçaram um funcionário com uma arma –após a prisão, foi encontrada com eles um simulacro de pistola.

Dentro do local, o grupo recolheu o dinheiro do caixa e pegou diversos pacotes de carnes, principalmente picanha.

A Polícia Militar, então, foi acionada para a perseguição da dupla, que estava em um Fiat Palio.

Durante a fuga, os criminosos bateram o veículo em uma moto, ferindo uma mulher. Na avenida João Dias, na zona sul, o carro colidiu com um poste e a dupla acabou presa. Os criminosos foram encontrados com 175 quilos de carne e R$ 95.

Dois homens, um de 21 e um de 27 anos, foram presos. Um deles era procurado pela Justiça por roubo e associação criminosa. Na placa do carro, havia sido usada fita isolante para adulterar a numeração.

O caso foi registrado no 11º DP (Santo Amaro) como roubo, captura de procurado, lesão corporal na direção de veículo automotor e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A mulher atingida pelo veículo dos criminosos foi levada ao Hospital Next de Santo Amaro.