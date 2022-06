Dupla é presa suspeita de matar jovem com mais de 70 facadas, tiro e pedradas, em Formosa

Na última terça-feira, 31, dois homens foram presos suspeitos de matarem um jovem de 23 anos, com 74 facadas

Na última terça-feira, 31, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal, dois homens foram presos suspeitos de matarem um jovem de 23 anos, com um tiro, pedradas, golpes de capacete e 74 facadas.

Segundo a Polícia Civil, Wanderson Pereira Marcelo foi encontrado no corredor de uma casa e laudo apontou traumatismo craniano. O crime aconteceu na madrugada do dia 17 de abril.

De acordo com o Delegado Danilo Menezes, o crime aconteceu depois de uma confusão entre os três, e os homens perseguiram Wanderson por cerca de quatro quarteirões. O motivo da briga não foi informado.

“Constatamos que a confusão teria começado por volta de 1h30, no Setor Nordeste até chegar no Dom Bosco. A gente acredita que ele ficou horas agonizando e ainda há uma suspeita de eles terem urinado na vítima”, disse o delegado.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a ação criminosa teve três momentos de agressão, o que causou medo nos moradores da região.

Conforme a PC, os suspeitos foram encaminhados para o presídio da cidade e estão à disposição da Justiça. Como eles não tiveram os nomes revelados, o g1 não conseguiu verificar se seguem presos até a última atualização desta reportagem.