Ciro Gomes lança forró dizendo que muitos de Lula pensam nele escondido

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Ciro Gomes, presidenciável do PDT, lança nesta quinta-feira (2) um vídeo de sua campanha com o “forró da virada”, música com provocações a Lula (PT) e a Jair Bolsonaro (PL) e que diz que o ex-governador do Ceará vencerá as eleições em 2022.

Levantamento do Datafolha divulgado nesta quinta-feira (26) mostrou Ciro com 7% das intenções de voto no primeiro turno. Lula lidera com 48%, seguido por Bolsonaro, com 27%.

“Muitos de Lula pensam/ Nele escondido/ Muitos de Bozo/ Também se sentem atraídos/ E quanto mais tem candidato que desiste/ Cirão da Massa é aquele que resiste”, diz uma das estrofes.

Ao dizer que Ciro resiste, a música faz referência à pressão feita por petistas para que ele abandone a candidatura para ajudar Lula a vencer Bolsonaro já no primeiro turno. Carlos Lupi, presidente do PDT, disse ao Painel que essa pressão pode inviabilizar um apoio ao PT em eventual segundo turno entre Lula e o atual presidente.

“Toda pesquisa mostra que/ O Ciro Gomes/ Chama atenção/ Das mulheres e dos homens/ O Ciro tá dentro do seu coração/ Se já não é a primeira/ É a segunda opção”, diz outro trecho do forró.