Na TV, Bolsonaro fala de Deus e família em conversa com jovens

Por meio de vídeo, Bolsonaro afirmou que a família é a base da sociedade e que é preciso ter “Deus no coração”

Em uma tentativa de conquistar a simpatia do eleitor jovem, o PL preparou um vídeo em que o presidente Jair Bolsonaro defende Deus e a família em um diálogo descontraído com adolescentes. A gravação faz parte de um pacote de comerciais preparados pelo partido que trarão Bolsonaro em rede nacional de rádio e TV em conversas com apoiadores nas ruas.

No vídeo, Bolsonaro diz que a família é a base da sociedade e que é preciso ter “Deus no coração”. “Por que o teu pai e a tua mãe às vezes era chato? (sic) Os teus pais são aqueles que dão a vida de verdade por vocês, por que não ouvi-los? A família é a base da sociedade. Você vai se orgulhar lá na frente dessas pessoas que botaram na linha lá atrás”, diz Bolsonaro na gravação, que completa com o slogan: “sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração, seremos uma grande nação.”

Inserções do PL que trazem presidente vão ao ar a partir desta quinta-feira, 2.

A quarta rodada de maio da pesquisa Ipespe mostra que o presidente segue com dificuldades de conquistar o eleitor mais jovem. Na faixa etária entre 16 e 34 anos, 28% dos entrevistados dizem votar em Bolsonaro para o Planalto, ante 47% que apostam no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A diferença entre os pré-candidatos é nove pontos porcentuais maior se comparada à média de intenções de voto do eleitorado geral, em que 30% apoiam Bolsonaro e 40%, Lula.

Como mostrou o Estadão, nos comerciais veiculados a partir desta quinta-feira, o principal mote será o programa Auxílio Brasil, sucessor do Bolsa Família. Com o slogan “Ninguém segura esse novo Brasil”, a propaganda do PL vai fugir do modelo tradicional de discursos gravados em estúdios.

Mas o foco também será o eleitorado jovem e feminino. Na semana passada, foram gravadas cenas de Bolsonaro em uma igreja de Brasília. Um integrante da equipe do presidente disse ao Estadão que a ideia é fazer “um bate-papo como se fosse de internet”, no estilo característico do presidente ao conversar com apoiadores. Na conversa com os jovens, ele aparece de forma descontraída e tirando selfies com os participantes.

Além do presidente, a primeira-dama Michelle Bolsonaro também será a estrela das peças, que irão ao ar até o próximo dia 11 de junho.