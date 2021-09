Duas pessoas são presas por “sextorsão” em Caldas Novas

A vítima foi à delegacia na manhã desta quarta-feira (1), alegando que na noite de terça (31) fez um programa sexual e teve o ato filmado

Duas pessoas foram presas pela prática de “sextorção”, o crime se refere a chantagem pornográfica. A prisão das acusadas foi efetuada pela Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Caldas Novas, prendeu duas pessoas em flagrante.

A vítima foi à delegacia na manhã desta quarta-feira (1), alegando que na noite de terça (31) fez um programa sexual com duas travestis teve o ato sexual filmado pelas duas. Ele disse ainda que elas ainda exigiram dinheiro mediante a ameaça de divulgação do material na internet.

O homem, então, transferiu R$ 1.390,00. Apesar do pagamento, as mulheres disseram que deveriam receber mais dinheiro nesta quarta (1), mantendo a ameaça de divulgação das cenas.

Os policiais orientaram o homem a marcar um encontro com as criminosas, para efetuar o pagamento em troca do vídeo ser apagado em sua presença. Confirmado o encontro, a equipe se deslocou ao local marcado. Após avistarem a aproximação da motocicleta com as duas e receberem o sinal de confirmação da vítima, foi realizada a abordagem, que resultou na prisão em flagrante e na apreensão de provas.

As investigadas foram autuadas pelo crime de extorsão cometido por duas ou mais pessoas, cuja pena pode chegar a 15 (quinze) anos de prisão.

A divulgação da imagem das presas foi pautada nos termos da Lei n. 13.869/2019, Portaria n. 02/2020 – PC e Despacho do Delegado de Polícia responsável pela operação, especialmente porque visa à identificação de possíveis outros crimes praticados pelos autuados, bem como ao surgimento de novas vítimas.