Dois veículos colidiram na Épia Sul

Um Nissam Versa, de cor prata, e um caminhão Volvo, de cor branca, colidiram na Épia Sul, próximo a Rodoferroviária, sentido Sobradinho.

O veículo prata era conduzido pelo senhor J.C.M.S, de 49 anos. Ele perdeu o controle do carro e colidiu com uma árvore. O condutor apresentava trauma no tórax provocado pelo cinto de segurança. O senhor P.H.A.G, de 40 anos, era passageiro e apresentava trauma de tórax. Os dois optaram por ir até um hospital por meios próprios.

O caminhão Volvo era conduzido pelo senhor C.A.S, 29 anos, que não se feriu. Uma das faixas de rolamento foi interditada durante o atendimento sendo liberada em seguida.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), atendeu essa ocorrência às 11h08 e empenhou duas viaturas e oito militares.

A cena ficou aos cuidados da policia militar.