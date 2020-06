Dois suspeitos de estuprar a mesma mulher em situações diferentes são presos

PUBLICIDADE 

Em menos de um dia, a polícia de São Paulo conseguiu prender dois homens suspeitos de estuprar a mesma mulher em ocasiões diferentes.

Segundo o G1, a primeira prisão foi realizada no sábado (30), após a polícia ser acionada para para resolver uma ocorrência de briga de casal na região central de Santa Isabel. Chegando no local, segundo a versão da corporação, um homem alcoolizado tinha agarrado a vítima e tocado em suas partes íntimas.

Ainda de acordo com o relato da vítima à polícia, o homem dizia que ela deveria ter relações sexuais com ele em plena praça. Ele foi preso em flagrante pelo crime de estupro.

Ao chegar na delegacia, a jovem de 18 anos revelou que ela já havia sido abusada. Na ocasião, em 2008, ela e a prima passaram pela situação, ambas com sete anos.

Ao tomar conhecimento da história, a polícia constatou que tinha uma mandado de prisão contra o suspeito do primeiro crime desde 2016, mas o homem tinha fugido para a região Nordeste do País. Após realizarem buscas nos endereços, o homem também foi preso no sábado.

