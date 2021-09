Dois homens e uma mulher são presos por fazer pagamentos com dinheiro falso

O golpe foi denunciado por uma das vítimas, que procurou a sede da delegacia e deu detalhes sobre a ação e os autores

Dois homens e uma mulher estavam pagando mercadorias com dinheiro falso em diversos estabelecimentos no município de Araioses, São Luís. Eles foram presos nesta quarta-feira, 1, pela Polícia Civil do Maranhão.

O golpe foi denunciado por uma das vítimas, que procurou a sede da delegacia e deu detalhes sobre a ação e os autores. Após investigações, a polícia conseguiu encontrar o veículo onde estava o grupo de golpistas, eles foram abordados e presos. A Polícia Militar reforçou a abordagem.

Os policiais encontraram as cédulas falsas usadas nos golpes, o grupo detinha uma parte e a outra parte encontrada estava no forro do veículo, a soma do dinheiro falso era de mais de oito mil reais.

Após depoimento, o trio foi encaminhado a uma Unidade Prisional da Região onde deve aguardar o parecer do Poder Judiciário.