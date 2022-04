Desaparecida há 4 dias, corpo de adolescente de 15 anos é encontrado em vala na fronteira Brasil/Paraguai

Luana Gonçalves, de 15 anos, foi encontrada morta em uma vala, próximo a um shopping em cidade paraguaia que faz divisa com Ponta Porã

Nesta terça-feira, 26, Luana Gonçalves, de 15 anos, foi encontrada morta em uma vala, próximo a um shopping em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz divisa com Ponta Porã, que fica a 324 km de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul.

Segundo a Polícia Civil, na sexta-feira, 22, a adolescente teria saído para uma festa com algumas amigas e não voltou para casa. O corpo da jovem foi encontrado quatro dias depois do desaparecimento, jogado em uma vala.

Luana morava em Ponta Porã (MS) com a família. A adolescente foi encontrada com ferimento no lado direito da cabeça. Conforme o médico forense, Cesar González Haiter, a lesão causou traumatismo craniano na vítima e o corpo já estava em decomposição e enrolado a sacos plásticos.

A Guarda Civil Municipal de Fronteira informou que no dia do desaparecimento ocorreu uma grande tempestade na cidade e testemunhas teriam constatado a vítima dentro de um veículo. Os oficiais disseram também que em determinado momento, ela teria fugido do carro no meio do temporal.

Ainda conforme a Guarda, poucas horas antes de ser dada como desaparecida, Luana foi vista discutindo com um homem.

O caso segue sendo investigado e informações das testemunhas serão repassadas para a Polícia Civil de Ponta Porã e também para o setor de investigação da Polícia Paraguaia.