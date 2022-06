Dema investiga parcelamento irregular de solo no DF

Na quinta-feira, 02, a PCDF, por meio da Dema, deflagrou operação com o objetivo de cumprir mandado de busca e apreensão no Gama

Na quinta-feira, 02, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia do Meio Ambiente (Dema), deflagrou operação com o objetivo de cumprir mandado de busca e apreensão no Gama.

A ação foi deflagrada em razão de investigação que apura parcelamentos irregulares de solo no Distrito Federal.

Os policiais apreenderam três veículos, cheques, documentos e celulares.

O suspeito é investigado em inquéritos da Dema.

Outra prisão

Nessa quinta-feira, a PCDF também realizou a prisão de um criminoso, que não teve seu nome revelado, em cumprimento a mandado expedido pela Justiça do DF. O acusado aplicou uma gravata na vítima, além de ameaçá-la de morte com uma faca para roubar o celular dela.