Ipespe: Lula tem 45% das intenções de voto e Bolsonaro, 34%, em cenário de estabilidade

A última rodada da pesquisa Ipespe divulgada nesta sexta-feira, 3, mostrou que a distância entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) nas intenções de voto para a Presidência se manteve a mesma em comparação com o levantamento da semana passada: 11 pontos porcentuais. O petista lidera com 45% das intenções de voto, seguido por Bolsonaro, com 34%.

Agregador de pesquisas

O pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, oscilou um ponto para cima em relação ao levantamento anterior e está em terceiro lugar, com 9% das intenções de voto. A senadora Simone Tebet (MDB) se manteve com os 3% que atingiu na última rodada; seguida por André Janones (Avante), que oscilou de 2% para 1%. Vera Lúcia (PSTU) e Pablo Marçal (Pros) também atingiram 1% de intenção de voto.

Leonardo Péricles (UP) e Luciano Bivar (União Brasil) foram citados, mas não chegaram a 1%. Felipe D’Avila (Novo), Eymael (DC) e Sofia Manzano (PCB) constavam na lista, mas não foram citados por nenhum respondente, segundo o levantamento.

A pesquisa Ipespe entrevistou 1.000 pessoas entre os dias 30 de maio 1º de junho 2022. A margem de erro é de 3,2 pontos porcentuais, para mais ou para menos. O registro no Tribunal Superior Eleitoral é o BR-02893/2022.

Estadão Conteúdo