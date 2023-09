Criminosos jogam bomba em ônibus e três pessoas ficam feridas no Rio

O ônibus estava seguindo no sentido zona oeste quando foi alvo desse atentado

Três indivíduos ficaram feridos em decorrência de um ataque com uma bomba de fabricação caseira a um ônibus do transporte público na Avenida Brasil, nas proximidades de Costa Barros, localizada na zona norte do Rio de Janeiro, na noite de quarta-feira (27).

De acordo com relatos de testemunhas, o incidente ocorreu após uma série de roubos na avenida. Segundo informações do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas, o grupo de criminosos tentou incendiar o veículo.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas feridas após a explosão da bomba. As imagens também exibem danos materiais no ônibus e manchas de sangue no local.

Quando os policiais chegaram à cena, encontraram o ônibus com suas janelas quebradas e as três vítimas feridas.

Uma passageira relatou: “Os criminosos lançaram uma bomba; há duas pessoas feridas e ensanguentadas” logo após o ocorrido.

Os feridos foram transportados para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, situado em Realengo.