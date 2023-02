Criminosos derrubam jovem e roubam bicicleta em SP

Segundo a PM, até o momento, ninguém foi preso

Um jovem foi puxado e teve a bicicleta roubada por dois criminosos, por volta das 13h47 dessa segunda-feira (27), no bairro do Gonzaguinha em São Vicente, no litoral de São Paulo.

As imagens de câmeras de monitoramento mostram o jovem saindo de uma residência na Rua Benedito Calixto, momento em que foi abordado pelos criminosos.

Na sequência, um dos bandidos puxa o ciclista pelo braço, que se desequilibra. Ele abandona a bicicleta e sai correndo do local. Nessa hora, o criminoso larga a bicicleta dele e pega a da vítima.

De acordo com a PM, a vítima informou que dois indivíduos demonstraram estar armados e, após a troca da bicicleta, fugiram do local.