Criança é picada por cobra mais venosa do Brasil

Uma criança de seis anos foi picada por uma cobra coral-verdadeira, em Santa Catarina, nesta segunda-feira (09).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o menino precisou ser transportado com urgência de helicóptero para o Hospital Infantil Joana de Gusmão, mesmo estando estável.

A equipe de operações aéreas da corporação foi acionada por volta das 10h40, pouco depois do garoto ter mexido em uma caixa próxima de sua casa e ser picado pela cobra que é considerada a mais venenosa do Brasil.

De acordo com os bombeiros, o estado de saúde da criança “não era grave no momento do atendimento”, mas a transferência urgente foi necessária pela periculosidade do veneno da cobra.