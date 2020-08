Criança de dois anos é resgatada pelos bombeiros após ficar presa dentro de panela

PUBLICIDADE

Uma criança ficou presa dentro de uma panela, nesta quinta-feira (27). Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência e resgatar o menino, de apenas dois anos.

De acordo com a corporação, os bombeiros chegara o local e, após uma rápida observação, iniciaram o resgate. O caso ocorreu no Bairro Mondubim, em Fortaleza.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, as duas pernas da criança estavam presas uma sobre a outra dentro de uma panela de aproximadamente dez litros. Os militares então utilizaram um corta a frio e um alicate para recortar o alumínio da panela e liberar as pernas e o corpo do menino. Tudo com muito cuidado para não machucá-lo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a criança não sofreu ferimentos e apresentou apenas um avermelhado em um dos pés, em decorrência do tempo em que ficou presa no recipiente.