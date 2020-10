Criança de 9 anos com sinais de maus-tratos é resgatada pela polícia; casal suspeito foi preso

PUBLICIDADE

Uma menina, de nove anos, com sinais de maus-tratos foi resgatada pela polícia na madrugada do último sábado (17). De acordo com a corporação, a vítima tinha sinais de espancamento e de violência sexual e foi encontrada com a cabeça raspada.

O caso ocorreu no município de Maracanã, nordeste do Pará. A criança foi encaminhada para o hospital da cidade, onde está internada. A equipe médica constatou que ela apresenta sinais de desnutrição e várias marcas de ferimentos e agressão pelo corpo.

O casal suspeito pelas agressões foi preso. Os acusados teriam expulsado a criança de casa e a deixado na rua. Eles foram identificados como José Aliel Souza da Costa e Ilda do Espirito Santo.

O Conselho Tutelar e o Ministério Público do Pará acompanham o caso. De acordo com a Polícia Civil o caso será investigado sob sigilo.