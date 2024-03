Criança de 4 anos morre após colisão entre dois veículos em GO

Na rodovia GO-154, próximo à cidade de Carmo do Rio Verde, no centro goiano, na última terça-feira (19), um acidente entre dois veículos resultou na morte de uma menina de apenas 4 anos e deixou outras pessoas feridas. Segundo relatos do Corpo de Bombeiros, uma das vítimas é uma gestante, mãe da criança falecida, que foi resgatada por helicóptero e levada até Anápolis para atendimento médico.

Oacidente ocorreu por volta das 11h, quando os veículos Honda Civic e Chevrolet Onix colidiram frontalmente na rodovia, que possui pista simples. A dinâmica exata do acidente ainda não foi esclarecida pelas autoridades.

O Honda Civic transportava duas pessoas, enquanto o Chevrolet Onix levava outras quatro ocupantes, incluindo a criança que perdeu a vida e sua mãe, grávida, que foi resgatada com vida, porém em estado grave.

Os bombeiros, ao chegarem ao local do acidente, encontraram duas pessoas presas nas ferragens, mas ainda conscientes. Após o uso de ferramentas e técnicas de resgate, elas foram encaminhadas para uma unidade de saúde em Ceres.

Um homem de 35 anos foi transportado pela equipe de bombeiros, enquanto outra pessoa, cujos dados não foram coletados pela corporação, foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Infelizmente, a criança de 4 anos foi encontrada sem sinais vitais quando os socorristas a alcançaram. O óbito foi confirmado no local do acidente, e o corpo da menina ficou aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML).