Criança de 3 anos é espancada e morta por padrasto após recusar tomar banho no RJ

No Rio de Janeiro no último domingo (14), uma menina, de 3 anos, foi morta após ser espancada por se recusar a tomar banho.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que o padrasto foi detido em flagrante por homicídio qualificado. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), onde o homem foi interrogado e confessou ter cometido o ato que resultou na morte de Lara Emanuelly Braga.

Segundo relatos do Portal Terra, um dos irmãos da vítima, de 5 anos, presenciou a terrível cena e relatou o ocorrido. Após a agressão sofrida pela menina de 3 anos, ela teria batido a cabeça no chão. Com ferimentos na cabeça e sangrando, o padrasto a colocou na cama e informou ao irmão mais velho que ela estava apenas dormindo.