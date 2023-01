Criança de 2 anos morre após colisão frontal entre van e caminhão

A colisão aconteceu na tarde da segunda-feira (23) na rodovia PE-51

Morreu, na madrugada desta quinta-feira (26), a criança de dois anos que sofreu múltiplas fraturas durante um acidente entre uma van de transporte coletivo municipal e um caminhão de carga, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco. A colisão aconteceu na tarde da segunda-feira (23) na rodovia PE-51.

O menino estava internado em estado grave no Hospital da Restauração (HR), localizado no bairro do Derby, na região central do Recife. Segundo a unidade de saúde, ele morreu às 4h40 desta quinta-feira (26).

A van onde estava a criança seguia na direção de Porto de Galinhas quando o motorista tentou desviar de um buraco e bateu de frente com o caminhão, que vinha em sentido contrário na rodovia

Cinco pessoas ficaram feridas no acidente, mas três tiveram machucados leves. Uma mulher grávida de dois meses teve uma fratura no braço e foi levada para o HR. De acordo com a assessoria do hospital, ela continua internada nesta quinta-feira (26), mas tanto a mãe quanto o bebê estão bem.

Problemas na estrada



Com 16 quilômetros de extensão, a PE-51 liga as praias de Porto de Galinhas e Serrambi, duas das mais famosas do Litoral Sul de Pernambuco. Imagens registradas pelo Globocop mostram que essa rodovia tem buracos, trechos sem acostamento, falta de sinalização e de iluminação

No dia do acidente, a prefeitura de Ipojuca disse ter feito vários pedidos ao Departamento de Estradas e Rodagens (DER) para reformar as rodovias que cortam o município, como a PE-51, mas as solicitações não tinham sido atendidas até então.

Na segunda (23), o DER informou que uma empresa foi contratada para fazer as obras de melhorias na PE-51. A reforma deve começar no mês de março e durar um ano, com custo de R$ 28 milhões, de acordo com o governo de Pernambuco.

Um estudo divulgado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) no final de 2022 apontou que dois terços da malha rodoviária de Pernambuco apresentam algum tipo de problema. O estado tem 50 pontos críticos em estradas e duas das dez piores rodovias do país, segundo esse levantamento.